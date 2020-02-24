قائد ليفربول: سنثبت أمام وست هام أن الخسارة من أتليتكو مدريد نكسة مؤقتة

يؤمن جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فريقه قادر على تحويل الانتكاسات إلى رد فعل إيجابي، وذلك بتحقيق الفوز أمام وست هام في الدوري الإنجليزي مساء الاثنين بعد خسارة نادرة حدثت للفريق الأسبوع الماضي.

بعد السقوط بهدف في مدريد أمام أتليتكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، يسعى رجال كلوب للعودة للانتصارات حين يستضيفون وست هام يونايتد يوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أحد أفضل الصفات التي يتمتع بها فريقنا خلال المواسم الأخيرة، هي القدرة على رد الفعل الإيجابي أمام الانتكاسات".

وأضاف "واجهنا العديد من الانتكاسات خلال بعض المباريات وقمنا بالرد بالطريقة الصحيحة. لم نخسر العديد من المباريات مؤخراً، لكنا عندما تأتي الهزائم نرد بالطريقة الصحيحة".

وتابع "أعتقد أن السبب في ذلك بسيط للغاية، هو أننا لا نجعل أي شيء أكبر من حجمه. نتعامل مع كل انتكاسة على أنها مشكلة لها حل. الخسارة في مدريد كانت مخيبة للآمال، لكننا لن نبالغ في تضخيم الأمر. أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وواصل "كما قال المدرب لنا، علينا أن نتعامل مع الأمور بهدوء. بالطبع دعم جماهير أنفيلد لنا سيكون له دوراً حاسماً. علينا عدم التركيز بشدة على مواجهة الإياب أمام أتليتكو مدريد، خاصة وأن أمامنا العديد من التحديات ولدينا الكثير من العمل. شعارنا منذ فترة هو التركيز في كل مباراة على حدة".

وشدد هندرسون "علينا الآن التركيز على مهمة صعبة تنتظرنا أمام وست هام، وهو فريق يمتلك العديد من اللاعبين الدوليين أصحاب المهارات العالية، كما أن لديه مدرب يمتاز بخبرة كبيرة في تحقيق النتائج الإيجابية. هم لديهم رغبة في تحسين وضعهم".

وأتم قائد ليفربول "إذا كان تركيزنا الليلة على أي شيء آخر سوى بذل قصارى جهدنا من أجل الفوز بمواجهة الليلة، سنواجه نكسة أخرى بدون شك".

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف وحامل اللقب.

ويرى كثيرون أن ليفربول هو الفريق الأفضل في العالم الأن لأنه لم يفقد سوى نقطتين في مشوار الدوري بالموسم الحالي.

ويقترب ليفربول من معانقة لقب غائب منذ 1989-1990.

وفاز رفاق محمد صلاح في 2019 بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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