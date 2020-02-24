تقرير مغربي: جاريدو مرشح لقيادة الوداد.. شرطه يعطل إتمام التعاقد

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 14:56

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

دخل خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنجم الساحلي دائرة الترشيحات لقيادة الوداد المغربي بعد سلسلة من النتائج السيئة من سباستيان ديسابر.

وخسر الوداد المغربي ثاني مبارياته على التوالي في الدوري المغربي بعد خسارة مفاجئة أمام يوسفية برشيد 3-2.

ويحافظ الوداد على صدارة الترتيب بعد 17 جولة برصيد 33 نقطة مع انتظار مواجهات الرجاء المغربي المؤجلة.

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وكشف تقرير موقع Le360 سبورت المغربي عن دخول جاريدو قائمة الترشيحات لقيادة الوداد خلفا لديسابر.

ويتعرض ديسابر مدرب بيراميدز السابق للكثير من الانتقادات من جماهير الوداد بسبب سلسلة من النتائج السيئة وقبل مباراة النجم الساحلي الهامة.

وكان جاريدو قد رحل عن قيادة النجم الساحلي بالشهر الجاري بسبب خلافات مع الإدارة وحال توليه قيادة الوداد سيخوض أولى مبارياته أمام فريقه السابق بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح التقرير أن جاريدو قد تلقى اتصالا من مسؤولي الوداد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى ترحيب مبدئي من جاريدو الذي سبق له قيادة الأهلي المصري والرجاء المغربي والنجم الساحلي.

وذكر التقرير أن شرط جاريدو هو تولي القيادة مباشرة ليكون لديه أسبوعا مع الفريق قبل مواجهة النجم إذ يرفض قيادة الفريق قبل 3 أيام فقط من مواجهة النجم.

ورغم ذلك يبقى جاريدو المرشح الأبرز لخلافة ديسابر خاصة أن لديه خبرة في الدوري المغربي والبطولات الإفريقية.

ويستضيف الوداد فريق النجم الساحلي مساء السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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