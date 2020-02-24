كاف يخطر المصري بموعد مباراة نهضة بركان

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 12:48

كتب : FilGoal

طارق العشري - المصري

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) النادي المصري البورسعيدي بموعد ومكان إقامة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ببطولة الكونفدرالية.

وأبلغ كاف إدارة المصري بإقامة المباراة على ملعب السويس في تمام الثامنة من مساء يوم الأحد 1 مارس.

ويستضيف المصري فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

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وكان المصري قد طلب مواجهة نهضة بركان في الإسماعيلية لقربها من بورسعيد، الأمر الذي رُفض من الجهات الأمنية.

وعلم FilGoal.com أن الأمن قد وافق على حضور 1000 مشجع للمواجهة.

ولم تتلق إدارة المصري إخطارا رسميا بعدد الحضور المقرر لهم الذهاب للمباراة وتسعى لزيادة عددهم في تلك المباراة المصيرية.

ويقود المصري في مباراته أمام نهضة بركان، طارق العشري المدير الفني الجديد للفريق.

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