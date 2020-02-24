في ليلة تاريخية لـ كافاني.. سان جيرمان يتجاوز بوردو بمباراة السبعة أهداف وطرد نيمار

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 00:46

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه بوردو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب حديقة الأمراء، بالجولة 26 من الدوري الفرنسي.

إدينسون كافاني سجل هدفا تاريخيا لـ سان جيرمان، فيما سجل ماركينيوس هدفين، وأضاف كيليان مبابي الهدف الرابع.

وسجل هوانج وي جو، وبابلو كاسترو، وروبن باردو أهداف بوردو.

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ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول، وتجمّد رصيد بوردو عند 35 نقطة في المركز 12.

المباراة كانت تاريخية لـ كافاني، لأنه سجل هدفه رقم 200 بقميص فريق العاصمة، ليؤكد صدارته للهدافين التاريخيين للنادي.

الكوري هوانج تقدّم للضيوف بضربة رأسية في الدقيقة 18.

لكن كافاني رد بضربة رأسية في الدقيقة 25، سكنت شباك بوردو، وأعلنت عن وصوله لرقمه التاريخي، وهدفه السابع هذا الموسم.

سان جيرمان أنهى الشوط الأول متقدما، بهدف ماركينيوس في الدقيقة 45 بعد عرضية آنخل دي ماريا.

لكن الإثارة وصلت ذروتها في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما تعادل بوردو بواسطة الأوروجواياني كاسترو بعد خطأ قاتل في التشتيت من سيرخيو ريكو حارس مرمى سان جيرمان.

سان جيرمان عاد للمقدمة مقدما في الدقيقة 63 بهدف جديد من ماركينيوس.

قبل أن يضيف زميله مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 69 بعد عرضية كافاني بطل الليلة.

وحتى تبقى الإثارة قائمة، قلّص الإسباني باردو الفارق لـ بوردو في الدقيقة 83 بقذيفة رائعة عجز ريكو عن إبعادها.

نيمار الذي لم يسجل أو يصنع في المباراة، أبى إلا أن يترك بصمته، فغادر الملعب مطرودا ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

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