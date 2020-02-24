الأهلي: قرارات اتحاد الكرة فُصلت لمن ارتكب فعلا مشينا وكان يستحق أقسى عقاب

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 00:08

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - محمد عبد الشافي - الزمالك - السوبر المصري

وصف شريف فؤاد المتحدث الرسمي للأهلي عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري بـ"الباطلة".

وصرح فؤاد عبر قناة TEN "كان مهما أن يستعرض مجلس إدارة الأهلي الحيثيات والأسباب التي دفعته لرفض قرارات لجنة الانضباط".

وأضاف "لا نعلم شيئا عن اللائحة التي صدر على أساسها العقوبات، رغم أننا أرسلنا للمدير التنفيذي لاتحاد الكرة وليد العطار ثلاثة خطابات في شهر يوليو وسبتمبر وأكتوبر، نطلب نسخة من اللائحة، ولم يصلنا الرد".

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وأشار "اللجنة المؤقتة قامت بتعديل اللائحة دون موافقة الجمعية العمومية أو بتفويض من رؤوساء الأندية، وبالتالي تصبح اللائحة باطلة، لأنه طبقا للائحة الأصلية المعتمدة، فإن مثل هذه العقوبات تكون من اختصاص لجنة المسابقات وليس الانضباط والأخلاق".

وأشار "العقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير ولم تردع من قام بالفعل الفاضح، بل تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل المشين، الذي يستحق العقوبة الأشد وفقا للوائح الدولية".

وأتم شريف فؤاد "لا جريمة أو عقوبة إلا بنص لم يتم إبلاغنا بنص اللائحة أو العقوبة".

واعترض الأهلي على قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم وقرر شكوى الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". (التفاصيل)

بينما برر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة لأعمال اتحاد الكرة القرارات. (التفاصيل)

ورفض الزمالك أيضا قرارات اتحاد الكرة وقرر عدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز. (التفاصيل)

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