خبر في الجول - لاعبو الزمالك يغادرون فندق الإقامة ويتدربون صباح الإثنين

الأحد، 23 فبراير 2020 - 23:19

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - الترجي

انتهى معسكر الزمالك المخصص لمباراة القمة أمام الأهلي يوم الإثنين بعدما غادر لاعبو الفريق الفندق عائدين إلى منازلهم.

وعلم FilGoal.com أن لاعبي الزمالك غادروا الفندق بعدما طلبت منهم إدارة النادي ذلك عقب قرارها بعدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز اعتراضا على اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأخطرت الإدارة اللاعبين أن هناك تدريبا في مقر النادي صباح الإثنين.

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واعترض الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة ضده عقب أحداث مباراة السوبر المصري التي فاز بها الفريق على غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح يوم الخميس في أبو ظبي.

وكان مفترضا مواجهة الزمالك للأهلي في ملعب القاهرة في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري، لكن إدارة الأول قررت عدم استكمال البطولة.

بعد شجار مؤسف مع نهاية السوبر الذي حسمه الزمالك بركلات الترجيح في أبو ظبي، فرض اتحاد الكرة عقوبات قاسية على لاعبين لم يقبلها الناديان.

ورفض الأهلي قرارات اتحاد الكرة في بيان رسمي وقرر شكوى اللجنة المؤقتة إلى فيفا، بينما قرر الزمالك عدم استكمال بطولة الدوري في حال استمرت اللجنة في عملها.

وكشف الأهلي لـFilGoal.com أنه سيتوجه لملعب القاهرة يوم الإثنين لخوض مباراة القمة. (التفاصيل)

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