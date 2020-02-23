أرتيتا يعاقب أنشيلوتي.. أرسنال ينتصر على إيفرتون ويواصل انتفاضة 2020

الأحد، 23 فبراير 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

انتفضت كتيبة ميكيل أرتيتا لترفض تقدم إيفرتون بعد 50 ثانية، وتقلب طاولة كارلو أنشيلوتي لصالح أرسنال.

أرسنال انتصر على إيفرتون بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
في غياب كوكا.. أرسنال يهزم أوليمبياكوس خارج الأرض ألابا: أعرف الدوري الإنجليزي من متابعتي له.. شجعت أرسنال قديما وفييرا لاعبي المفضل حوار - أرتيتا عن: استعادة هوية أرسنال ونصيحة فينجر أهداف الأحد الكروي - رباعية رائعة لـ أرسنال.. وتعادل مثير لـ ريال مدريد

أرتيتا وجد نفسه متأخرا في النتيجة بعد 50 ثانية فقط بفضل هدف دومينيك كالفيرت الذي استغلا خطأ دفاعي للمدفعجية.

ليس التأخر بعد 50 ثانية فقط كان الضربة الأولى في وجه أرتيتا، بل تعرض ظهيره سياد كولاسينياك لإصابة غادر على أثرها اللقاء في الدقيقة 18.

غادر كولاسينياك وشارك الشاب الواعد بوكايو ساكا لتتحول الأمور تماما لصالح أرسنال.

وأنطلق ساكا في الدقيقة 26 قبل أن يرسل عرضية متقنة على قدم الشاب الآخر إدوارد نيكيتاه الذي حولها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 33 استغل بير أوباميانج تمريرة متقنة من دافيد لويز خلف خط دفاع إيفرتون، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويضعها بإتقان في الشباك.

لكن تقدم أرسنال في النتيجة لم ينته عليه الشوط الأول، لينجح البرازيلي ريتشارلسون في تعديل النتيجة لإيفرتون.

لحظات قليلة قبل النهاية شهدت تكرار نفس الخطأ الدفاعي من أرسنال في الكرات الثابتة. مصيدة تسلل ليست ناجحة وإبعاد فاشل للكرة من داخل منطقة الجزاء. ظروف استغلها ريتشارلسون ليعدل النتيجة.

في الشوط الثاني، رد أوباميانج الصاع صاعين لإيفرتون، بعدما نجح في التسجيل بعد 25 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني.

عرضية من نيكولاس بيبي على رأس أوباميانج الذي حولها داخل الشباك.

ووصل أوباميانج لهدفه الشخصي الـ 17 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في صدارة الهدافين بالتساوي مع جيمي فاردي.

أرتيتا دفع بـ لوكاس توريرا ومن بعده جيندوزي بدلا من سيبايوس ومسعود أوزيل على التوالي في محاولة للحفاظ على تقدمه.

بينما أنشيلوتي دفع بالعائد أندريه جوميش بعد إصابة الكسر، إلى جانب بيرنارد ومويس كوين في محاولة لتعديل النتيجة.

وتألق الحارس الألماني لينو في الدقائق الأخيرة ليحمي انتصار أرسنال وانتفاضة أرتيتا.

أرتيتا عاقب أنشيلوتي بعد تقدمه المبكر، ليواصل سلسلة اللا هزيمة في العام الماضي.

ويعد أرسنال هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي لم يتلق الهزيمة منذ بداية عام 2020 في كل المسابقات.

ووصل أرسنال للنقطة 37 في المركز التاسع بفارق 4 نقاط فقط عن صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد (41 نقطة).

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 36 في المركز الـ 11.

الإسباني أرتيتا صاحب الـ 37 عاما قاد أرسنال في 12 مباراة في كل المسابقات ولم يخسر إلا مرة وحيدة أمام تشيلسي في الدوري.

وانتصر أرسنال تحت قيادة أرتيتا 6 مرات وتعادل 5، وسجل 19 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

اقرأ أيضا:

بيان من الأهلي ضد الجنايني و"المسؤول الذي يسب دون رادع"

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري

فضل لـ مرتضى: غدا لناظره قريب

اتحاد الكرة يرد على قرار الزمالك

إبلاغ لاعبي الزمالك بمغادرة المعسكر

في إنجلترا أرسنال إيفرتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوريا بطل أتليتكو الجديد يقلب الطاولة على فياريال "الإسباني للغاية" 3 دقيقة | أوروبا
محمد فضل: حزين للغاية من بيان الأهلي ضدي.. وأنا سبب العقوبات ضد مرتضى 8 دقيقة | مصر
خبر في الجول - لاعبو الزمالك يغادرون فندق الإقامة ويتدربون صباح الإثنين 49 دقيقة | مصر
ميدو: قرارات اتحاد الكرة صائبة.. أرفع القبعة احتراما لـ الجنايني 49 دقيقة | مصر
في الجول ينشر صورة "CD" أبو ظبي الرياضي لاتحاد الكرة بخصوص أحداث السوبر ساعة | الدوري المصري
الجنايني: لائحة اتحاد الكرة معتمدة من فيفا.. وعقوبة كهربا غليظة لأن الكل أدانه ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 4 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ
قد ينال إعجابك