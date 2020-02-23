أرتيتا يعاقب أنشيلوتي.. أرسنال ينتصر على إيفرتون ويواصل انتفاضة 2020

انتفضت كتيبة ميكيل أرتيتا لترفض تقدم إيفرتون بعد 50 ثانية، وتقلب طاولة كارلو أنشيلوتي لصالح أرسنال.

أرسنال انتصر على إيفرتون بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

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أرتيتا وجد نفسه متأخرا في النتيجة بعد 50 ثانية فقط بفضل هدف دومينيك كالفيرت الذي استغلا خطأ دفاعي للمدفعجية.

ليس التأخر بعد 50 ثانية فقط كان الضربة الأولى في وجه أرتيتا، بل تعرض ظهيره سياد كولاسينياك لإصابة غادر على أثرها اللقاء في الدقيقة 18.

غادر كولاسينياك وشارك الشاب الواعد بوكايو ساكا لتتحول الأمور تماما لصالح أرسنال.

Sead's taken a heavy knock to his head and arm after an awkward landing - and he's unable to continue... 🔛 Saka ↩️ Kolasinac 🔴 0-1 🔵 (18)#ARSEVE pic.twitter.com/QqLpkOvqCw — Arsenal (@Arsenal) February 23, 2020

وأنطلق ساكا في الدقيقة 26 قبل أن يرسل عرضية متقنة على قدم الشاب الآخر إدوارد نيكيتاه الذي حولها داخل الشباك.

وفي الدقيقة 33 استغل بير أوباميانج تمريرة متقنة من دافيد لويز خلف خط دفاع إيفرتون، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويضعها بإتقان في الشباك.

لكن تقدم أرسنال في النتيجة لم ينته عليه الشوط الأول، لينجح البرازيلي ريتشارلسون في تعديل النتيجة لإيفرتون.

لحظات قليلة قبل النهاية شهدت تكرار نفس الخطأ الدفاعي من أرسنال في الكرات الثابتة. مصيدة تسلل ليست ناجحة وإبعاد فاشل للكرة من داخل منطقة الجزاء. ظروف استغلها ريتشارلسون ليعدل النتيجة.

في الشوط الثاني، رد أوباميانج الصاع صاعين لإيفرتون، بعدما نجح في التسجيل بعد 25 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني.

عرضية من نيكولاس بيبي على رأس أوباميانج الذي حولها داخل الشباك.

ووصل أوباميانج لهدفه الشخصي الـ 17 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في صدارة الهدافين بالتساوي مع جيمي فاردي.

أوباميانج يتساوى مع فاردي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي. ولديه فرصه لتخطيه أيضًا👀 👏👏 pic.twitter.com/qAB9EZShWD — FilGoal (@FilGoal) February 23, 2020

أرتيتا دفع بـ لوكاس توريرا ومن بعده جيندوزي بدلا من سيبايوس ومسعود أوزيل على التوالي في محاولة للحفاظ على تقدمه.

بينما أنشيلوتي دفع بالعائد أندريه جوميش بعد إصابة الكسر، إلى جانب بيرنارد ومويس كوين في محاولة لتعديل النتيجة.

وتألق الحارس الألماني لينو في الدقائق الأخيرة ليحمي انتصار أرسنال وانتفاضة أرتيتا.

أرتيتا عاقب أنشيلوتي بعد تقدمه المبكر، ليواصل سلسلة اللا هزيمة في العام الماضي.

ويعد أرسنال هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي لم يتلق الهزيمة منذ بداية عام 2020 في كل المسابقات.

ووصل أرسنال للنقطة 37 في المركز التاسع بفارق 4 نقاط فقط عن صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد (41 نقطة).

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 36 في المركز الـ 11.

الإسباني أرتيتا صاحب الـ 37 عاما قاد أرسنال في 12 مباراة في كل المسابقات ولم يخسر إلا مرة وحيدة أمام تشيلسي في الدوري.

وانتصر أرسنال تحت قيادة أرتيتا 6 مرات وتعادل 5، وسجل 19 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف.









































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