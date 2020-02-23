أبو ظبي الرياضية: لم نسلم شريط السوبر للاتحاد المصري.. وفضل يرد: حدث سوء تفاهم

نفى يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، تسليم شريط مباراة كأس السوبر للاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح السعدي عبر صدى البلد: "لم نسلّم شريط المباراة لاتحاد الكرة بشكل رسمي أو غير رسمي، ليس لنا دخل بالموضوع".

وأضاف: "محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي خاطبنا رسميا وطالبنا بإرسال اللقطات التي سلمناها للاتحاد المصري، لكن لم تخرج من أبو ظبي الرياضية أي لقطة تخص المباراة من الأساس".

وأكمل: "تعمدنا عدم عرض الاعتداءات التي حدثت بعد المباراة".

وأتم: "محمد فضل قال إن قناة أبو ظبي هي من أرسلت شريط المباراة في إحدى مداخلاته يوم أمس".

في المقابل، رد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن سوء تفاهم هو السبب في هذه الإشكالية.

وقال فضل عبر صدى البلد: "تسلمنا المباراة من مجلس أبو ظبي الرياضي، كما استلم مندوب الاتحاد المصري لكرة القدم شريط يحتوي على بث الـ16 كاميرا".

وأوضح: "ربما هناك سوء تفاهم أو معلومة وصلت بشكل خاطئ".

وبرر سوء التفاهم: "تحدثت إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسألني على ماذا استندت اللجنة في عقوباتها، فأخبرته أن الشريط وصلنا من أبو ظبي، ربما هو اعتقد أنني أقصد قناة أبو ظبي، لكني لم أقل ذلك".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا كشف فيه عن مصدر المواد الفيلمية التي اعتمد عليها في توقيع العقوبات على الأهلي والزمالك.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

والاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها.

كان اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي حيثيات قرارات لجنة الانضباط، ضد كل اللاعبين والمسؤولين الذين صدرت بشأنهم عقوبات عقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وقال البيان الصادر عن اتحاد الكرة: "بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، وقد أطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من: حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة، كما أطلعت اللجنة على الإسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى (فلاش ميموري) قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون، كما جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي". ( اقرأ التفاصيل )

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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