إيتو: إنتر سيفوز بالدوري

الأحد، 23 فبراير 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

إنتر ميلان الإيطالي

يثق صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق في فوز إنتر ميلان بالدوري الإيطالي رغم المنافسة القوية على اللقب مع يوفنتوس ولاتسيو.

وقال إيتو (38 عاما) في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"إنتر سيفوز بالدوري".

وواصل لاعب ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان السابق "(أنطونيو) كونتي لم يتغير. نفس المدرب رأيناه في يوفنتوس وتشيلسي، لا أكثر ولا أقل، هذه فكرته عن كرة القدم. أنا سعيد، لأنه بعد فترات طيبة وأخرى سيئة، إنتر الآن ينال الاحترام الذي يستحقه".

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وكشف إيتو أنه تمنى العودة لفريق نيراتزوري حين رجع للعب في الدوري الإيطالي مشيرا "قبل الانضمام لسامبدوريا مباشرة، سألت إنتر، لكني عرفت أن الأمر صعب. كنت في حالة جيدة للعب، لكن الأمر لم يزعجني".

ولعب إيتو في إنتر من 2009 إلى 2011 قبل أن ينتقل إلى أنجي الروسي ثم تشيلسي ثم إيفرتون قبل أن يعود في 2015 إلى الدوري الإيطالي من بوابة سامبدوريا.

وارتدى إيتو قميصي أنطاليا سبور وقونيا سبور التركيين قبل ينهي مسيرته الكروية في 2019 بعد موسم قضاه مع نادي قطر.

وإيتو من أفضل اللاعبين الأفارقة عبر التاريخ ونال لقب الأحسن في القارة في 2003 و2004 و2005 و2010.

وفي 2005 كان ثالثا في ترتيب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

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