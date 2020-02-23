قائمة الزمالك – كارتيرون يضم كل اللاعبين لمواجهة الأهلي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ضم كل لاعبيه المتاحين لمواجهة الأهلي غدا الاثنين في قمة الدوري المصري الممتاز.

وقرر كارتيرون استمرار كل اللاعبين في المعسكر المقام حاليا في فندق بالقاهرة، والتوجه مباشرة من الفندق إلى استاد القاهرة غدا في موعد المباراة.

ولم يستبعد المدرب الفرنسي أي لاعب من قائمة الزمالك، قبل إعلان القائمة النهائية غدا قبل المباراة مباشرة.

يذكر أن الزمالك يخسر جهود محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور وعبد الله جمعة بسبب الإيقاف الموقع عليهم من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، كريم بامبو، أشرف بنشرقي، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر

خط الهجوم: مصطفى محمد، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد

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