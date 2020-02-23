اتحاد الكرة يكشف في بيان رسمي مصدر المواد الفيلمية التي اعتمد عليها في عقوبات السوبر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مصدر المواد الفيلمية التي اعتمدت عليها لجنة الانضباط في فرض عقوبات عقب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.

والاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها.

كان اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي حيثيات قرارات لجنة الانضباط، ضد كل اللاعبين والمسؤولين الذين صدرت بشأنهم عقوبات عقب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وقال البيان الصادر عن اتحاد الكرة: "بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا، وقد أطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من: حكم المباراة، مراقب المسابقات، ومنسق عام المباراة، كما أطلعت اللجنة على الإسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى (فلاش ميموري) قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون، كما جاءت قرارات اللجنة بناء على ثبوت إدانة كل من شملتهم القرارات على النحو التالي". ( اقرأ التفاصيل )

وأصدرت لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري، التي جاءت كالتالي..

الزمالك

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

الأهلي

** إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

** إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل لاعب.

** تغريم الأهلي 100 ألف جنيه.

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