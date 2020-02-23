فيرنر: قد أتأقلم جيدا في ليفربول

الأحد، 23 فبراير 2020 - 19:18

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - ريد بول لايبزيج - توتنام - دوري أبطال أوروبا

يرى تيمو فيرنر لاعب لايبزيج أنه قد يضيف الكثير لفريق ليفربول إذا انتقل للأخير، وذلك تعليقا على تقارير زعمت اهتمام النادي الإنجليزي بمهاجم ألمانيا.

تيمو فيرنر

النادي : لايبزج

ليفربول

وقال فيرنر في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"في ليفربول يوجد أحد أفضل المدربين في العالم، يورجن كلوب، إنه ألماني مثلي".

وواصل "أشياء عديدة تشير إلى أن أسلوبي قد يجعلني أتأقلم جيدا في ليفربول، لكني لا أفكر في ذلك لأن لدي الكثير لأقدمه مع لايبزيج".

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وكان جوليان ناجلزمان مدرب لايبزيج قال إن فيرنر قد يجد صعوبات في التأقلم مع ليفربول إذا رحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتكهن الصحافة الإنجليزية من الآن بتحرك ليفربول في سوق الانتقالات المقبلة نظرا لأن حامل لقب دوري أبطال أوروبا مهدد بفقدان محمد صلاح وساديو ماني في يناير المقبل إذا شارك الأخيران في كأس إفريقيا 2021.

ويقدم فيرنر أداء رائعا مع لايبزيج بتسجيل 27 هدفا وإرسال 11 تمريرة حاسمة خلال 33 مباراة شارك بها في الموسم الحالي.

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