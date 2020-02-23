كارباخال ساخرا: الحكام لا يعرفون متى يحتسبون خطأ بسبب لمسة يد

الأحد، 23 فبراير 2020 - 19:08

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

سخر داني كارباخال لاعب ريال مدريد من قرار حكم مباراة فريقه ضد ليفانتي بعدم احتساب ركلة جزاء للأول إثر لمسة يد على لاعب النادي المضيف.

وخسر رفاق كارباخال بهدف دون رد في ملعب ليفانتي ليفقدوا صدارة الدوري الإسباني التي اقتنصها برشلونة مبتعدا بنقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

وقال لاعب إسبانيا في تصريحات صحفية بعد المباراة:"حتى لجنة الحكام لا تعرف متى يجب إطلاق الصافرة لاحتساب خطأ بسبب لمسة يد. الحكام واللاعبون لا يعرفون أيضا، أمر غريب".

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وواصل كارباخال "كنا متقدمين على برشلونة بثلاث نقاط منذ أسبوع والآن نتخلف عنه بنقطتين. لا يمكننا التهاون".

وتحتدم المنافسة بين الناديين الكبيرين في الموسم الحالي من الدوري الإسباني ويستعدان للمواجهة يوم الأحد 1 مارس في الجولة 26 من البطولة.

وقبل صدامهما في ملعب سانتياجو برنابيو، يحل برشلونة ضيفا على نابولي يوم الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويوم الأربعاء يلعب ريال مدريد في ميدانه أمام مانشستر سيتي في البطولة ذاتها.

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