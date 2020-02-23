جواو ماريو: إنتر عاملوني بحقارة

وصف البرتغالي جواو ماريو لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي، معاملة نادي إنتر ميلانو الإيطالي له بـ"المعاملة الحقيرة".

وقال جواو ماريو عن فترته في إنتر: "لم أكن أستطيع التدرب أو حتى لعب المباريات الودية مثل كل اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (أبولا البرتغالية) والتي نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا "تدربت بشكل فردي مع إيكاردي ولم أفهم إطلاقا ما يحدث معي".

وتابع "إنتر دفع 40 مليونا لضمي ثم عاملوني وكأنني طفل. أمر حقير للغاية".

لاعب الوسط البرتغالي صاحب الـ 27 عاما انضم إلى إنتر في 2016 قادما من سبورتنج لشبونة، قبل أن يخرج معارا مرتين، مرة إلى وست هام ومرة إلى لوكوموتيف موسكو.

وشارك جواو في 69 مباراة مع إنتر في كل البطولات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 14.

وتنتهي إعارة ماريو في روسيا مع نهاية الموسم الحالي، وكذلك سينتهي عقده مع إنتر مع نهاية الموسم، ليصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وظهر جواو هذا الموسم في 12 مباراة مع لوكوموتيف ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.

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