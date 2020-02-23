تغريدة - كاف وأبو تريكة ونجوم الكرة ينعون وفاة عمرو فهمي

نعى وابل من نجوم الكرة المصرية، وفاة عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق.

وغيب الموت عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأحد عن عمر 36 عاما.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدر بيانا رسميا ليُعزي وفاة عمرو فهمي.

وكتب الاتحاد الإفريقي: "نود أن نعرب عن خالص تعازينا لوفاة الأمين العام السابق عمرو فهمي الذي وافته المنية يوم الأحد، 23 فبراير 2020 في مصر، بعد مرض قصير".

"لقد تلقينا الخبر بصدمة بالغة ومشاعر حزن كبيرة. نيابة عن CAF، نتقدم بخالص التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته".

"تعاطفنا معكم في هذه اللحظات الصعبة، رحمه الله".

وشاطر الأهلي، مصطفى فهمي عضو مجلس الإدارة الأسبق الأحزان في وفاة نجله.

⚫الأهلي يشاطر المهندس مصطفى فهمي الأحزان في وفاة نجله 💔 pic.twitter.com/LEtnccxpOa — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 23, 2020

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على حسابتهم الرسمية على التغريد بعد وفاة عمرو فهمي..

أنعي ببالغ الحزن و الأسى أسرة عمرو فهمي، ربنا يرحمه و يصبرهم — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) February 23, 2020

رحم الله عمرو مصطفى فهمي قابلته اكثر من مره وكان دائما رجل محترم مهذب..الله يرحمه.. — Mido (@midoahm) February 23, 2020

إنا لله وإنا إاليه راجعون رحم الله عمرو فهمي اللهم إرحمه واغفر له وثبته عند السؤال — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 23, 2020

الصديق العزيز عمرو فهمي لم يكن شاباً عادياً .. طموحاً و ذكياً صبر على الإبتلاء وقاتل المرض حتى أخر رمق لن أنعيه بكلمات حزينه يا بطل مراتب الجنان تنتظرك بصبر وجلد رحم الله روحك وسيرتك .. وأسكنك الله فسيح جناته وإنا لله و إنا إليه راجعون — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) February 23, 2020

أتقدم بخالص العزاء في وفاة عمرو مراد فهمي السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي .. للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/C0SBa1c4oW — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 23, 2020

البقاء لله في وفاة عمرو فهمي، ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته — Ahmed Yasser Rayyan (@AhmedYRayyan) February 23, 2020

لا اله الا الله. ربنا يرحم عمرو فهمى و يجعل مثواه الجنه و انا لله و انا اليه راجعون — ahmed ali (@ahmad3ali8) February 23, 2020

ينعي نادي الجونة رحيل عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».. إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/bkjfbB0W1j — El Gouna FC (@GounaFC) February 23, 2020

ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون"#EFA pic.twitter.com/uHVjL2XAqk — EFA.eg (@EFA) February 23, 2020

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