تغريدة - كاف وأبو تريكة ونجوم الكرة ينعون وفاة عمرو فهمي

الأحد، 23 فبراير 2020 - 17:56

كتب : FilGoal

عمرو فهمي

نعى وابل من نجوم الكرة المصرية، وفاة عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي السابق.

وغيب الموت عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأحد عن عمر 36 عاما.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أصدر بيانا رسميا ليُعزي وفاة عمرو فهمي.

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وكتب الاتحاد الإفريقي: "نود أن نعرب عن خالص تعازينا لوفاة الأمين العام السابق عمرو فهمي الذي وافته المنية يوم الأحد، 23 فبراير 2020 في مصر، بعد مرض قصير".

"لقد تلقينا الخبر بصدمة بالغة ومشاعر حزن كبيرة. نيابة عن CAF، نتقدم بخالص التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته".

"تعاطفنا معكم في هذه اللحظات الصعبة، رحمه الله".

وشاطر الأهلي، مصطفى فهمي عضو مجلس الإدارة الأسبق الأحزان في وفاة نجله.

وحرص العديد من نجوم الكرة المصرية على حسابتهم الرسمية على التغريد بعد وفاة عمرو فهمي..

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