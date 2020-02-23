في الدرجة الثانية - بني سويف يقتنص الصدارة والألومنيوم يسقط البنك الأهلي

الأحد، 23 فبراير 2020 - 17:49

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - بني سويف

ازدادت المنافسة اشتعالا في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية بعد سقوط البنك الأهلي يوم الأحد أمام الألومنيوم لينتزع الأخير وصافة الترتيب مبتعدا بنقطتين عن بني سويف المتصدر.

وسجل محمود عطية هدف فوز الألومنيوم الذي حرم البنك الأهلي من مواصلة تصدر الدوري، وفي المقابل استغل بني سويف الفرصة واقتنص الصدارة بالفوز على بترول أسيوط بأربعة أهداف دون رد.

وأحرز لبني سويف محمود عبد العاطي هدفين وكريم أشرف هدفين ليرفع الفريق رصيده إلى 34 نقطة، مبتعدا بنقطتين عن الألومنيوم والبنك الأهلي.

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وفقد شبان قنا نقطتين وظل رابعا في جدول الترتيب بعد التعادل مع الفيوم بدون أهداف ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، وأحرز محمد تريكة هدف فوز سوهاج على ديروط.

وحقق طهطا ثاني انتصاراته في الموسم بإسقاط تليفونات بني سويف بنتيجة 2-1، وأحرز له عمرو خالد وعبد الرحمن حسن.

وفي أول مباراة لشديد قناوي كمدرب لالمنيا فاز الفريق بثلاثة أهداف دون رد على الإعلاميين ليرتقي للمركز الثامن في الترتيب مبتعدا بنقطة عن الأخير صاحب المركز التاسع.

وأحرز لالمنيا داوودا وبدوي عاشور وعمرو عثمان.

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