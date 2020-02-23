رئيس لجنة الانضباط: كاميرات حكم الفيديو أدانت كهربا وشيكابالا

كشف سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة عن الأسباب التي دفعته لإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي ضمن سلسلة عقوبات بعد أحداث مباراة كأس السوبر المصري.

صرح بنداري عبر إذاعة أون سبورت "لابد من تحديد مصدر موثق ومعتمد ورسمي ليكون الدليل في إصدار العقوبات حتى لا يشكك به أحد، ولا يمكن الاستناد لمقاطع فيديو جماهيرية لأنه من الوارد التلاعب بها".

وأشار "اطلعنا على الشريط الرسمي للمباراة بعد إرساله من هيئة الإعلام بأبو ظبي، وتمت الاستعانة أيضا بكاميرات تقنية الـVAR التي تضم 20 شاشة، وبها لقطات لم يتم إذاعتها إلى جانب تقرير الحكم ومنسق عام المباراة الذي قمنا باستدعائه وتحدثنا معه".

وواصل "رغم ذلك هناك حالات غير واضحة.. مثلا واقعة وليد سليمان تابعناها من أكثر من زاوية، أما واقعة محمود عبد الرازق (شيكابالا) تم الاستناد لبعض الفيديوهات الجماهيرية، والتقطتها أيضا كاميرات الفار بزوايا معينة".

وأوضح رئيس لجنة الانضباط "الحكم طرد كهربا بسبب استمرار سوء السلوك، حيث دفع يد الحكم، ورأينا ذلك في تقنية الـVAR، ولكن الحكم لم يكتب في تقريره أن كهربا دفع يده، بل كتب أن لاعب الأهلي تعمد الاستمرار في سوء السلوك".

واستطرد "اكتشفنا أيضا محاولة كهربا للاعتداء على عبد الله جمعة بعد ركلة الترجيح الأخيرة، كما حاول كهربا الاشتباك مع لاعبي الزمالك، هذا ما ذكره مراقب ومنسق المباراة في تقريرهما".

وعن عقوبة عبد الله جمعة لاعب الزمالك، أشار رئيس لجنة الانضباط "هناك تعمد الإساءة والاستمرار في الإساءة والسلوك الرياضي والاستفزاز الرياضي، ومذكورة في اللائحة.. لا نكره أو نجامل أحدا".

ولفت "تحديد عدد مباريات الإيقاف يكون بناء على حجم الفعل الذي ارتكبه اللاعب، لقد تعمد عبد الله جمعة استفزاز جماهير الأهلي، أما جونيور أجايي وياسر إبراهيم لم يتعمدا الاستفزاز، بل قالا لجماهير الزمالك إن الأهلي رقم واحد، لذا لا يمكن مساواة لاعب يستفز الجماهير بلاعب اكتفى بمجرد الإشارة".

وختم رئيس لجنة الانضباط تصريحاته "الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف لنهاية الموسم يكون أمام لجنة الاستئناف، أما الإيقاف 8 مباريات أو العقوبة 200 ألف جنيه أو أقل يكون التظلم أمام لجنة الانضباط".

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