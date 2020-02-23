محمد الشامي: عدم التوفيق مؤخرا؟ تلك هي طبيعة كرة القدم

الأحد، 23 فبراير 2020 - 17:32

كتب : ياسر الشريف

محمد الشامي يحتفل بهدف الإسماعيلي في الاتحاد السكندري

تحدث محمد الشامي جناح الإسماعيلي عن غيابه التوفيق عنه خلال المباريات الأخيرة مع الدراويش، مشيرا إلى "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

محمد الشامي سجل هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم خلال ظهوره في 17 مباراة مع الدراويش هذا الموسم.

وقال الشامي: "غياب التوفيق عني في بعض المباريات، طبيعة كرة القدم".

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وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "مثل تلك الأمور تحدث مع أي لاعب".

وتابع "أهم ما أبحث عنه هو أن أؤدي المطلوب مني وألا أقصر في أي شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "هدفي مثل بقية زملائي في الفريق وهو قيادة الإسماعيلي للانتصارات لإسعاد الجماهير".

وأتم "عدم التوفيق في الدوري أو الكأس لا يعني أننا مصرون تماما على حصد البطولة العربية".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية في الـ 15 من شهر مارس المقبل.

وانتصر الدراويش ذهابا على الرجاء بهدف مقابل لا شيء.

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