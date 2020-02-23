الأهلي يُنعي وفاة عمرو فهمي

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على مشاطرة مصطفى مراد فهمي عضو مجلس الإدارة السابق، في وفاة نجله عمرو فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي الأسبق.

غيب الموت عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأحد عن عمر 36 عاما.

ونشر الأهلي بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) ليشاطر مصطفى فهمي الأحزان في وفاة عمرو فهمي.

وكتب الأهلي في بيانه: "محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية يشاطرون المهندس مصطفى مراد فهمي، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، في وفاة نجله المرحوم عمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم".

"داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".

وتولى فهمي عددا من المناصب، منها السكرتير العام لـ كاف، حيث التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، قبل أن يصبح مديرا للإدارة في العام ذاته وحتى 2015.

كما عمل فهمي كمساعد منسق عام لبطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، ومديرا عاما لبطولات أمم إفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، ومديرا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2013 و2015 – وكان له دورا في إنجاح الأخيرة بعد نقلها من المغرب لغينيا الاستوائية في اللحظات الأخيرة.

كما كان فهمي مساعدا للمنسق العام في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبعدها أصبح مديرا للعمليات في شركة لا جارديير الفرنسية في إفريقيا من أغسطس 2016.

ويتوجه فريق عمل FilGoal.com بالعزاء لأسرة الفقيد داعين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

اقرأ أيضا

ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة هازارد

في الجول يكشف – حيثيات عقوبات الانضباط

مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: العقوبات "مخففة"

من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟

في الجول يكشف - مصير التظلمات المنتظرة من الأهلي والزمالك