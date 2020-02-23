الإسماعيلي يخوض وديتين استعدادا لـ الرجاء والدوري

الأحد، 23 فبراير 2020 - 17:11

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

اتفق الجهاز الإداري لفريق الإسماعيلي على خوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي وكذلك استئناف بطولة الدوري المصري.

الإسماعيلي سيواجه أسوان وديا يوم 28 فبراير الجاري، وكذلك سيواجه الإنتاج الحربي في الثاني من شهر مارس المقبل.

وتأتي استعدادات الإسماعيلي من أجل لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي في البطولة العربية في الـ 15 من شهر مارس المقبل.

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وينتظر الإسماعيلي تحديد موعد مواجهته مع الجونة في انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري.

ويعود لاعبو الإسماعيلي لتدريباتهم الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز.

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