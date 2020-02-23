تقارير تركية: إدارة بشيكتاش حلت مشكلة النني.. لكن المدرب لا يريد استمراره

الأحد، 23 فبراير 2020 - 17:06

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

قال موقع فوتوماك التركي إن إدارة بشيكتاش دفعت مستحقات متأخرة للاعبها محمد النني تخوفا من فسخ الأخير لعقده مع الفريق، لكن تقريرا آخر كتب أن سيرجين يالسين مدرب الفريق لا يريد استمرار اللاعب الدولي المصري.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

وكتب موقع فوتوماك أن إدارة النادي التركي دفعت للاعب المصري البالغ عمره 27 عاما مبلغا قدره 150 ألف يورو هو قيمة راتب شهر نوفمبر الماضي.

ويتبقى للنني عند النادي مبلغا قدره 900 ألف يورو ذكر الموقع أن إدارة الفريق ستسدده على أقساط.

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وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة turkiyegazetesi إن المدرب قرر الاستغناء عن عدة لاعبين في الصيف المقبل منهم النني ولوريس كاريوس (المعار من ليفربول) وعبد الله ديابي (المعار من سبورتينج لشبونة البرتغالي) وبيدرو ريبوكو (المعار من جانجون الفرنسي).

وسبق أن حذر النني وزميله الإسباني فيكتور رويز النادي بسبب عدم صرف مستحقات متأخرة من شهر أكتوبر الماضي وفقا لتقارير سابقة.

ويلعب النني معارا من أرسنال الإنجليزي إلى بيشكتاش حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك النني في 24 مباراة بالموسم الجاري وصنع هدفا واحدا في جميع المسابقات.

ويحتل بيشكتاش المركز السابع في ترتيب الدوري التركي برصيد 36 نقطة.

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