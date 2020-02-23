اتحاد الكرة يستعجل كرات الدوري الخاصة قبل الدور الثاني

الأحد، 23 فبراير 2020 - 15:37

كتب : عاطف شادي

كرة مباراة السوبر

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا إلى شركة "Puma" الألمانية، يستعجل فيه وصول الدفعة الأولى من الكرات المتفق عليها في مباريات الدور الثاني.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يشير لأنهم استعجلوا شركة Puma للحصول على الدفعة الأولى من الكرات التي ستكون موحدة لمباريات الدور الثاني من البطولة.

من جهة أخرى، طلب اتحاد الكرة من الشركة سرعة إرسال أطقم ملابس الحكام أيضا حسب الجدول المتفق عليه، وموعدها الأسبوع المقبل، لارتدائها بالتزامن مع بدء تطبيق تقنية VAR في الملاعب المصرية.

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كان اتحاد الكرة قد أعلن توحيد كرة الدوري المصري بداية من مباريات الدور الثاني لهذا الموسم.

من جهة أخرى، يفترض أيضا أن تشهد مباريات الدور الثاني تواجد تقنية الفيديو.

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