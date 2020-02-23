مران الزمالك - راحة لثلاثي الدفاع وتدريبات تأهيلية لأربعة من الأساسيين.. تصعيد رباعي الشباب

الأحد، 23 فبراير 2020 - 15:36

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك الأخير قبل السوبر

عقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري المقرر لها غدا الإثنين.

وأشاد الجهاز الفني خلالها بجهد اللاعبين خلال الفترة الأخيرة والتي تكللت بحصد بطولتي سوبر.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل الفترة المقبلة.

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وحصل الثلاثي محمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي على راحة من التدريبات الجماعية.

وتواجد الثلاثي بجلسة كارتيرون واكتفى الثلاثي بصالة الألعاب الرياضية وذلك لمعالجة الإجهاد العضلي.

واكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" بالجزء الأول التأهيلي بالمران قبل الانضمام للمجموعة المتواجدة على صالة الألعاب الرياضية.

وأدى الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد وأشرف بنشرقي وحازم إمام فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران.

واكتفى الرباعي بجانب محمود علاء بالفقرات التأهيلية واستكمال باقي المران بجيمانزيوم النادي.

وقام الجهاز الفني بقيادة كارتيرون بتصعيد رباعي الناشئين مواليد 2001 وهم حسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وحاتم محمد للتدريب مع الفريق الأول.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الإثنين ضمن مباريات الدوري المصري.

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