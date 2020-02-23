برشلونة يوضح إصابة لاعبه ومدة الغياب

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه سيرجي روبرتو، وذكر مدة غيابه.

وشاهد روبرتو فوز البلوجرانا على إيبار بخماسية نظيفة يوم الأحد في الدوري الإسباني من على مقاعد البدلاء.

وأفاد برشلونة في بيان مقتضب: "سيرجي روبرتو يعاني من إصابة في وتر عضلة الفخذ الأيمن".

وأضاف البيان "ستكون مدة الغياب من 3 إلى 4 أسابيع".

وبذلك يغيب روبرتو عن مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

❗ سيرجي روبيرتو يعاني من إصابة في وتر عضلة الفخذ الأيمن. مدة الغياب 3 إلى 4 أسابيع. pic.twitter.com/LInl26Q1T1 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 23, 2020

ريال مدريد خسر على يد ليفانتي فيما اكتسح برشلونة ضيفه إيبار، ليتجمّد رصيد ريال مدريد عند 53 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن برشلونة الذي استعاد الصدارة.

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