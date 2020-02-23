فتح الله: إذا تعرض الأهلي لهزة أخرى سيتأثر مشواره في الدوري

قال محمود فتح الله مدرب بيراميدز إن فريق الأهلي يبقى الأقرب للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.

صرح فتح الله عبر إذاعة أون سبورت "الأهلي الأقرب للدوري، ولكن الكرة في الملعب، إذا تعرض الأهلي لهزة أخرى سيتأثر مشواره في الدوري، كل شيء وارد في كرة القدم".

وأضاف "المنافسون ينتظرون أيضا تعثر الأهلي بشرط استقرار نتائجهم ومواصلة الانتصارات لتضييق الفارق".

وعن مواجهة زاناكو الزامبي في ذهاب دور الثمانية لكأس الكونفدرالية، قال مدرب بيراميدز "ستكون مباراة صعبة جدا، سنلعب بأعصاب هادئة والأمور مستقرة بعد تجاوز الإسماعيلي في الكأس".

وأشار في ختام تصريحاته "الضغط الوحيد هو سعينا للفوز بكأس الكونفدرالية، ونتطلع لنتيجة إيجابية في زامبيا تسهل مهمتنا بلقاء الإياب".

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