محرز: جاهزون لـ ريال مدريد

الأحد، 23 فبراير 2020 - 14:27

كتب : محرر في الجول

رياض محرز

يرى رياض محرز جناح مانشستر سيتي أن الفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو أفضل استعداد لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وفاز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بهدف صنعه محرز وسجله جابريل جيسوس في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وقال محرز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا حققنا الفوز رغم إهدار ركلة جزاء".

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وأضاف "لقد أظهرنا ردة فعل رائعة بعد ضياع ركلة الجزاء".

وأهدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في المباراة، وهي الرابعة على التوالي للسماوي التي تُهدر في الدوري الإنجليزي.

وأكمل الدولي الجزائري عن لقاء فريقه السابق "كانت مباراة مثالية للاستعداد لريال مدريد".

وأتم محرز "ستكون مباراة صعبة لكننا جاهزون".

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

كان بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي قد تحدث عن موقف رحيم ستيرلينج من المشاركة أمام ريال مدريد وقال "لديه فرصة في المشاركة يوم الأربعاء، إنه في حالة طيبة ولكن الطبيب نصحنا بإراحته أمام ليستر وإعادة تقييم حالته".

وأتم تصريحاته "لابورت أيضا طلب مني التغيير لكنه ليس مصابا، يجب ألا ننسى أنه غاب لمدة 5 شهور وعاد من الإصابة مؤخرا وهو أيضا ركض كثيرا في مباراة اليوم".

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