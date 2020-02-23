وفد فيفا يزور اتحاد الكرة لاستكمال مناقشات اللائحة والانتخابات

يصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى القاهرة يوم الإثنين، في زيارة إلى اتحاد الكرة المصري.

وبحسب بيان اتحاد الكرة، فإن الزيارة تستهدف "استكمال المناقشات حول بنود لائحة العمل الجديدة للاتحاد".

وأردف "وتلك المناقشات يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد".

وأضاف "كما تتطرق المناقشات أيضا للنظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد".

وتقود لجنة عمرو الجنايني اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة عقب الخروج من كأس أمم إفريقيا، بقرار من فيفا.

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