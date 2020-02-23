اتحاد الكرة يتسلم الدفعة الثانية من أرباح السوبر

تستعد خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم غدا الإثنين لاستقبال مليوني ونصف مليون درهم إماراتي قيمة الدفعة الثانية لمباراة السوبر.

ويأتي ذلك وفقا للاتفاق المبرم مع مجلس أبو ظبي الرياضي مقابل حقوق بيع تذاكر مباراة السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما تستقبل خزينة الاتحاد 800 ألف درهم قيمة جوائز المباراة، إذ حصل الفائز على 500 ألف درهم مقابل 300 ألف لصاحب المركز الثاني.

وكانت خزينة الاتحاد قد تسلمت الدفعة الأولى من قيمة الاتفاق يوم 15 فبراير وتقدر بمليون ونصف المليون درهم.

ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك مجددا غدا الإثنين ضمن مباريات الدوري المصري.

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