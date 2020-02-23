مالديني: تجديد عقد إبراهيموفيتش تلقائيا إذا تأهل ميلان لدوري الأبطال

الأحد، 23 فبراير 2020 - 11:49

كتب : FilGoal

زلانان إبراهيموفيتش يحتفل بهدف ميلان في كالياري

كشف باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان عن وجود بند في تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش بالتجديد تلقائيا حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وانضم إبراهيموفيتش إلى ميلان في انتقالات يناير الماضي وكان له تأثير قوي مع الروسونيري منذ قدومه.

وقال مالديني في تصريحات لقناة سكاي سبورت إيطاليا: "عقد إبراهيموفيتش لمدة 6 أشهر فقط، لكن هناك بند للتجديد التلقائي في حالة وصولنا لدوري الأبطال".

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وأضاف مالديني "إذا لم نتأهل فمن الطبيعي أن نجلس على طاولة المفاوضات مجددا".

وعن آمال تأهل ميلان لدوري الأبطال قال مالديني: "دائما هناك آمل وإلا فلن نصل".

وأتم تصريحاته "أما ريبيتش فهو معار لمدة موسمين، وبالتالي سيكون معنا الموسم المقبل وبعدها سنرى ما سيحدث".

ميلان يحتل المركز السابع برصيد 36 نقطة بينما صاحب المركز الرابع يمتلك 45 نقطة بعد مرور 25 جولة.

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