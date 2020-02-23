رحلة رونالدو للمباراة الـ1000.. "ناشئ بعقلية محترف لم يحترم أي شخص"

الأحد، 23 فبراير 2020 - 11:45

كتب : محمد يسري

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
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