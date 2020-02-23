عبد الظاهر السقا يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا رياضيا لـ المصري

أعلن عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر السابق عن تعيينه مديرا رياضيا للمصري البورسعيدي.

ويدخل السقا على منصب مستحدث في النادي الساحلي، الذي عين مؤخرا طارق العشري مديرا فنيا خلفا لإيهاب جلال.

وقال السقا لـFilGoal.com: "صرت مسؤولا عن التخطيط وتطوير منظومة كرة القدم في النادي المصري".

تنقل السقا بين 4 أندية تركية على مدار 11 عاما قضاها محترفا في البلد الأوروبي قبل العودة إلى مصر في 2010 والانضمام لإنبي.

والسقا هو ثامن أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب مصر، شارك في 112 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف أبرزها كان بتسديدة قوية من ركلة حرة أمام الجزائر في لقاء فازت به مصر بنتيجة 5-2 في تصفيات كأس العالم 2002.

كان النادي المصري قد أعلن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري. وسيكون معه أحمد العشري مدربا عاما، وأيمن بسيوني مدربا لحراس المرمى، وعبد الحميد كامل مخططا للأحمال وإصابات الملاعب، وشادي السعدني طبيبًا للفريق، وإداريي الفريق محمود جابر ومحمد عوض، فيما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الإداري والطبي ومسئولي المهمات في ممارسة مهام عملهم.

المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان يوم 1 مارس المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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