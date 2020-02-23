عبد الظاهر السقا يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا رياضيا لـ المصري

الأحد، 23 فبراير 2020 - 11:12

كتب : أحمد شاكر

عبد الظاهر السقا

أعلن عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر السابق عن تعيينه مديرا رياضيا للمصري البورسعيدي.

ويدخل السقا على منصب مستحدث في النادي الساحلي، الذي عين مؤخرا طارق العشري مديرا فنيا خلفا لإيهاب جلال.

وقال السقا لـFilGoal.com: "صرت مسؤولا عن التخطيط وتطوير منظومة كرة القدم في النادي المصري".

أخبار متعلقة
حوار في الجول – العشري: سنحارب لإعادة المصري.. وعبور نهضة بركان بدايتي مع الجماهير العشري يبدأ مهمته مع المصري بمعسكر يضم 30 لاعبا بالسوبر المصري والإفريقي.. بعثة الزمالك تصل مصر وسط "استقبال جماهيري أسطوري"

تنقل السقا بين 4 أندية تركية على مدار 11 عاما قضاها محترفا في البلد الأوروبي قبل العودة إلى مصر في 2010 والانضمام لإنبي.

والسقا هو ثامن أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب مصر، شارك في 112 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف أبرزها كان بتسديدة قوية من ركلة حرة أمام الجزائر في لقاء فازت به مصر بنتيجة 5-2 في تصفيات كأس العالم 2002.

كان النادي المصري قد أعلن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق بقيادة طارق العشري. وسيكون معه أحمد العشري مدربا عاما، وأيمن بسيوني مدربا لحراس المرمى، وعبد الحميد كامل مخططا للأحمال وإصابات الملاعب، وشادي السعدني طبيبًا للفريق، وإداريي الفريق محمود جابر ومحمد عوض، فيما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الإداري والطبي ومسئولي المهمات في ممارسة مهام عملهم.

المصري يستعد لمواجهة نهضة بركان يوم 1 مارس المقبل في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضا

مصير التظلمات المنتظرة من الأهلي والزمالك على عقوبات الانضباط

الأهلي يدعو لاجتماع طارئ

مرتضى: الزمالك لن يُكمل الدوري إذا استمرت اللجنة الخماسية

السعيد: لا أكره جماهير الأهلي

إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك

المصري عبد الظاهر السقا طارق العشري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كورونا يهدد مباراة إنتر في الدوري الأوروبي.. اللعب بدون جماهير ضمن الحلول 14 دقيقة | أوروبا
عبد الظاهر السقا يعلن عبر في الجول تعيينه مديرا رياضيا لـ المصري 32 دقيقة | مصر
من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف 50 دقيقة | مصر
السعيد: لا أكره جماهير الأهلي.. ولم أكن عنصرا فاسدا بالنادي ساعة | الدوري المصري
شيكابالا يرد على إيقافه بصورة رونالدو وسيميوني 9 ساعة | الدوري المصري
السعيد عن أحداث قمة السوبر: تقدير الجمهور يجب أن يكون على القتال للفوز وليس السباب 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 4 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ
قد ينال إعجابك