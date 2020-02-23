شيكابالا يرد على إيقافه بصورة رونالدو وسيميوني

نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك صورة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) ليرد على قرار إيقاف لـ 8 مباريات.

وكتب شيكابالا "8!!!!" مع نشرة لصورتي الاحتفال الشهير لـ كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

وقررت لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة إيقاف شيكابالا لمدة 8 مباريات مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

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وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الزمالك على النحو التالي:

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

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