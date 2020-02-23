شيكابالا يرد على إيقافه بصورة رونالدو وسيميوني

الأحد، 23 فبراير 2020 - 02:06

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - مازيمبي

نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك صورة عبر حسابه الرسمي على (انستجرام) ليرد على قرار إيقاف لـ 8 مباريات.

وكتب شيكابالا "8!!!!" مع نشرة لصورتي الاحتفال الشهير لـ كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

وقررت لجنة الانضباط والقيم في اتحاد الكرة إيقاف شيكابالا لمدة 8 مباريات مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الزمالك على النحو التالي:

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

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