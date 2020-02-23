السعيد عن أحداث قمة السوبر: تقدير الجمهور يجب أن يكون على القتال للفوز وليس السباب

الأحد، 23 فبراير 2020 - 01:50

كتب : محرر في الجول

عبد الله السعيد أثناء تنفيذ ركلة الجزاء أمام الزمالك

انتقد عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الاشتباكات التي وقعت بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب مباراة قمة السوبر المصري.

لجنة الانضباط في اتحاد الكرة أعلنت عقوباتها المغلطة بسبب أحداث لقاء السوبر. (طالع التفاصيل)

وقال السعيد لقناة "ON Sport": "ما حدث كان غير جيد، صحيح هناك ضغوط لكن يجب أن تفكر بمخك وألا تحركك أمور أخرى جماهيرية مثل صناعة لقطة بحجة حب ناديك".

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وتابع لاعب الأهلي السابق "المشكلة أن التقدير من الناس يأتي أحيانا على سباب جماهير الأندية الأخرى، لكن التقدير الحقيقي يجب أن يكون على القتال للفوز بكل بطولة وتقديم أفضل ما لديك بقميص فريقك".

وواصل "إنجاز اللاعب بقدمه ليس بذراعه أو فمه، أنت لا تلعب لعبة فردية ولست مسؤولا عن نفسك فقط".

ثم أضاف "احتكاكات الملعب طبيعية خاصة مع الدربي ورغبة كل فريق في الفوز ولكن المشكلة فيما يحدث خارج الملعب".

وأتم "هناك لاعبون في الأهلي والزمالك يتلقون تحية الجماهير المنافسة، مثل حازم إمام وهادي خشبة".

وسجل السعيد 4 أهداف بقميص فريقه السابق الأهلي ضد الزمالك.

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