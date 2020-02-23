بقرار من رئاسة الوزراء.. تأجيل 3 مباريات في الدوري الإيطالي بسبب فيروس كورونا

قرر جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، عدم إقامة أي فعاليات رياضية في منطقتي لومبارديا، وفينيتو، بسبب تفشي وباء كورونا.

وبالتالي، تؤجل 3 مباريات في الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الأحد، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا.

لقاء أتالانتا وساسولو كان من المنتظر إقامته على ملعب جيويس، في مدينة برجامو التي تتواجد في إقليم لومبارديا.

لقاء هيلاس فيرونا وكالياري كان من المنتظر إقامته على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في مدينة فيرونا والتي تتواجد في إقليم فينيتو.

لقاء إنتر ميلان وسامبدوريا كان من المنتظر إقامته على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو، وهي المدينة التي تتواجد في إقليم لومبارديا.

وشهدت إيطاليا وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس كورونا، فيما أصيب عدد يتجاوز 60 شخصا في لومبارديا وفينيتو.

وكانت 42 مباراة قد أُجلت في درجات الهواة في إيطاليا، وفي فئات الشباب والسيدات.

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

قرار رئاسة الوزراء سيترك أثره على 95 مباراة إجمالا في مختلف درجات كرة القدم في إيطاليا وفقا لشبكة سكاي.

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