الزمالك: عقوبة إمام عاشور مغلظة.. ألم تشاهدوا العنصرية ضد شيكابالا؟

وصف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك العقوبة الموقعة على إمام عاشور لاعب الفريق بـ"المغلظة".

وقال أحمد مرتضى منصور: "إمام عاشور لاعب صغير في السن وعليه على يتعلم".

وأردف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "ولكن عقوبة إمام عاشور مغلظة".

وأضاف "أما بخصوص شيكابالا، فلا مشكلة لدي في معاقبته ولكن على قدر الخطأ".

وأوضح "ألم تشاهدوا الهتافات العنصرية التي تعرضت لها شيكابالا؟ ألم تشاهدوا السباب المتواصل ضده وضد أسرته؟".

وتابع "ألم يفعل مانويل جوزيه نفس حركة شيكابالا في وقت سابق والكل قال أنها مجرد احتفال؟".

وتعجب أحمد مرتضى "لماذا تمت معاقبة مرتضى منصور؟ ما علاقته من الأساس بكل ما حدث؟".

وأصدرت لجنة القيم والانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوباتها ضد الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وجاءت عقوبات لجنة الانضباط، بخصوص الزمالك على النحو التالي:

** إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

** إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

** إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

** تغريم الزمالك 100 ألف جنيه.

** منع مرتضى منصور من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

** إيقاف أحمد زاهر إدارة الزمالك حتى نهاية الموسم وتغريمه 100 ألف جنيه.

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