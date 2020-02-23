ميلان يفرّط في نقطتين أمام 10 لاعبين من فيورنتينا

تعادل ميلان أمام مضيفه فيورنتينا بهدف لكل طرف على ملعب أرتيميو فرانكي، بالجولة 25 من الدوري الإيطالي.

أنتي ريبيتش تقدّم أولا لـ ميلان، قبل أن يدرك إريك بولجار التعادل لـ فيورنتينا الذي أنهى المباراة بـ10 لاعبين.

ليرفع ميلان رصديه إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 29 نقطة في المركز 13.

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السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سجل هدفا جميلا في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي مميز، لكن تقنية الفيديو ألغته بسبب لمسة يد على السويدي.

الهدف الحقيقي انتظر حتى الدقيقة 56، وسُجل بواسطة الكرواتي ريبيتش بتسديدة عرفت طريقها نحو الشباك بعد ارتطامها بالدفاع الفلورنسي.

تقنية الفيديو تدخلت مجددا في الدقيقة 60 بقرارٍ حاسم جديد، لطرد البرازيلي دالبيرت الذي عرقل إبراهيموفيتش خارج منطقة جزاء فيورنتينا.

ورغم التأخر في النتيجة والعدد، صمد فيورنتينا، واستطاع التحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد عرقلة تعرض لها باتريك كوتروني مهاجم ميلان الأسبق.

بولجار انبرى للتسديد وأسكن الكرة في شباك أسمير بيجوفيتش بنجاح.

ليفقد ميلان نقطتين في المتناول.

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