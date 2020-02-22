مرتضى: لا أعند مع فضل.. مستعد لمواجهة الأهلي بعد 24 ساعة بعد الترجي

السبت، 22 فبراير 2020 - 22:43

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم عناده مع محمد فضل أو عمرو الجنايني، بخصوص موعد لقاء القمة أمام الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "من مصلحة الزمالك من الأساس مواجهة الأهلي يوم الإثنين بسبب حالة الإحباط التي يشعر بها الأخير بعد الهزيمة في السوبر"ز

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "الأهلي مُحبط ومن مصلحتنا مواجهته الآن ولكنني لا أريد التسبب في إشعال فتنة في مصر بسبب هذا اللقاء".

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وتابع "لا أعند مع محمد فضل أو مع الجنايني ولكنني رجل دولة وأنظر لأمن الدولة كأهم شيء".

وأوضح "يوجد حالة من الاحتقان الآن بين الجماهير ولذلك يجب عدم إقامة المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "من مصلحة الأهلي وكذلك الزمالك عدم لعب القمة يوم 24 من أجل الاستعداد بشكل أفضل لـ الترجي وصن داونز".

وأشار "ليس لدي أي مانع في لعب القمة أمام الأهلي بعد 24 ساعة فقط من عودة بعثة الزمالك من تونس".

وفسر "بعد عودة الزمالك من تونس ببطاقة التأهل، وعودة الأهلي من جنوب إفريقيا ببطاقة التأهل، لتقام المباراة بين الفريقين بعد ذلك بـ 24 ساعة فقط".

واستكمل "يجب على وزير الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة الخماسية عقد جلسة مع لاعبي الأهلي والزمالك لتهدئة الأجواء تماما".

ومن المنتظر إقامة مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري يوم الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري بالعلامة الكاملة بـ 45 نقطة من 15 مباراة، بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 31 نقطة من 15 مباراة.

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