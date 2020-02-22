سوسيداد يغرس 3 رماح حادة في جسد فالنسيا

السبت، 22 فبراير 2020 - 21:29

كتب : FilGoal

سوسيداد - فالنسيا

واصل فالنسيا نتائجه السلبية، وسقط أمام مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون رد على ملعب أنويتا، بالجولة 25 من الدوري الإسباني.

ميكيل ميرينو، وناتشو مونريال، وعدنان يانوزاي سجلوا أهداف المباراة.

ليرفع سوسيداد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع أتليتكو مدريد، وإشبيلية صاحبي المركزين الخامس والسادس.

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فيما تجمّد رصيد فالنسيا عند 38 نقطة في المركز الثامن.

الفريق الباسكي حقق فوزه الرابع على التوالي في كافة المسابقات، فيما أكمل فالنسيا 5 مباريات دون فوز.

وتلقى فريق الخفافيش 14 هدفا خلال هذه المباريات الخمس، أمر لم يحدث منذ 2007\2008.

سوسيداد افتتح التسجيل في الدقيقة 12 برأسية ميرينو بعد عرضية رائعة من جوسيبا زالدوا.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أضاف مونريال الهدف الثاني بضربة رأسية.

قبل أن يختتم البلجيكي يانوزاي الأهداف بتسديدة رائعة في الدقيقة 48، سكنت شباك جاومي دومينيك.

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