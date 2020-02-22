الإسماعيلي يعاقب عبد الرحمن مجدي

السبت، 22 فبراير 2020 - 16:39

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

وقع نادي الإسماعيلي غرامة مالية على عبد الرحمن مجدي طبقا للائحة، بسبب غيابه عن التدريبات دون إذن.

وتغيب عبد الرحمن مجدي في وقت سابق عن تدريبات فريقه دون إذن، ليخرج من قائمة الدراويش أمام بيراميدز في لقاء الكأس الذي انتهى لصالح الأخير.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات المستبعدين خلال مران الإسماعيلي، حسبما كشف مصدر في الجهاز الإداري لـ FilGoal.com.

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وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي منح لاعبيه الأساسيين راحة لمدة ثلاثة أيام، بينما تنتظم مجموعة المستبعدين في تدريبات تأهيلية بداية من يوم الأحد.

وخسر الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء أمام بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر.

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في الدوري الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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