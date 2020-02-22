الخطيب في التتش.. وفايلر يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران

تواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي في ملعب مختار التتش بمقر النادي يوم السبت قبل انطلاق أول مران للفريق بعد عودته من الإمارات.

ويترقب الجميع في الأهلي قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، المنتظر ظهورها بعد ساعات قليلة، الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التي خسرها الفريق بركلات الترجيح أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم الخميس.

واجتمع المدرب ريني فايلر بلاعبي الأهلي قبل بدء المران.

وعقدت لجنة التخطيط في الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق.

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ونشب شجار كبير بعد انتهاء مباراة السوبر منتظر أن يسفر عن عقوبات ضد الناديين الكبيرين.

وتعادل الفريقان بدون أهداف قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح محققا بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه.

ويتأهب الفريقان للمواجهة مجددا يوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

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