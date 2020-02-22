في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك

قبل دقائق من إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم قراراته بعد أحداث مباراة السوبر المصري، يكشف FilGoal.com اللاعبين الأقرب للتعرض للعقاب من الأهلي والزمالك.

أحداث مؤسفة شهدتها أبو ظبي في مباراة الكبيرين والتي انتهى وقتها الأصلي بدون أهداف قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح وينشب شجار كبير بين اللاعبين.

هذا بخلاف الاحتكاك داخل الملعب والذي حدث بعد تراشق بين محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي وطارق حامد لاعب الزمالك.

علم FilGoal.com أن طارق حامد بعيد عن التعرض لعقوبة نظرا لأن ما بدر منه كان داخل الملعب وكان القرار آنذاك في يد الحكم الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب الزمالك وكذلك في وجه كهربا.

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لكن كهربا مع جونيور أجايي ووليد سليمان من الأهلي، إضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة وإمام عاشور من الزمالك، جميعهم مهدد بالعقاب بعدما بدر منهم بعد المباراة.

وأظهرت فيديوهات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ركض شيكابالا وعبد الله جمعة صوب مدرجات جمهور الأهلي بعد انتهاء المباراة، قبل أن ينشب شجار بين عناصر الفريقين انتهى سريعا بعدما تدخل أشخاص للحول بين اللاعبين.

ومنتظر أن يصدر اتحاد الكرة عقوبات قد تصل إلى إيقاف لعدد من المباريات على اللاعبين المذكورين.

وعلم FilGoal.com أيضا أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شدد لمسؤولي اتحاد الكرة على ضرورة التمسك باللوائح في فرض عقوبات "قاسية واجبة" على المتسببين في الأزمة التي جرت خارج مصر.

ويلتقى الأهلي والزمالك مجددا يوم الإثنين في ملعب القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

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