بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يؤمن الصدارة بثلاثية في بريستول

السبت، 22 فبراير 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش

واصل وست بروميتش ألبيون احتفاظه بصدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بالفوز على بريستول سيتي بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ34 من المسابقة.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

وارتفع رصيد وست بروميتش إلى النقطة 66 في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني.

وشارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر مع فريقه وست بروميتش في المباراة كاملة، ليسجل مشاركته رقم 8 مع فريقه في الدوري هذا الموسم.

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ثلاثية وست بروميتش جاءت عن طريق كالوم روبينسون في الدقيقة 29، وهال روبسون كانو في الدقيقة 36.

وتعرض روماني ساويرس لاعب وسط وست بروميتش للطرد في الدقيقة 77.

ثم أضاف هال روبوسن كانو الهدف الثالث في الدقيقة 79.

ليقترب وست بروميتش من التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.

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