تشكيل أستون فيلا - للمرة الرابعة تواليا تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء

السبت، 22 فبراير 2020 - 16:06

كتب : FilGoal

محمود حسن "تريزيجيه" - أستون فيلا

للمباراة الرابعة على التوالي يجلس أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فريق أستون فيلا.

ويحل الأخير ضيفا على ساوثامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فيلا على النحو التالي:

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حارس المرمى: رينا

الدفاع: كونسا - مينجز - هاوس

وسط الملعب: جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تارجت

الهجوم: الغازي - جريليش - ساماتا

ويحتل فيلا المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة مبتعدا بست نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز 12.

وشارك المحمدي في 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

بينما تريزيجيه، الذي يخوض أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك في 29 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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