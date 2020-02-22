تشكيل أستون فيلا - للمرة الرابعة تواليا تريزيجيه والمحمدي على مقاعد البدلاء
السبت، 22 فبراير 2020 - 16:06
كتب : FilGoal
للمباراة الرابعة على التوالي يجلس أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد بدلاء فريق أستون فيلا.
ويحل الأخير ضيفا على ساوثامبتون في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فيلا على النحو التالي:
حارس المرمى: رينا
الدفاع: كونسا - مينجز - هاوس
وسط الملعب: جيلبرت - دوجلاس لويز - ناكامبا - تارجت
الهجوم: الغازي - جريليش - ساماتا
Here is your Aston Villa team to face Southampton! 💪
Presented by @eToro.#SOUAVL #AVFC pic.twitter.com/SHki0FQo2Q— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 22, 2020
ويحتل فيلا المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة مبتعدا بست نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز 12.
وشارك المحمدي في 17 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.
بينما تريزيجيه، الذي يخوض أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك في 29 مباراة وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.
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