فينالدوم: نلوم بعضنا البعض في ليفربول لنصبح أفضل

يرى جورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول أن لوم اللاعبين لبعضهم البعض أحيانا يعود بالنفع على الفريق الساعي للفوز دائما من أجل المنافسة على الألقاب.

جورجينيو فينالدوم النادي : ليفربول ليفربول

وقال الهولندي في حوار مع الموقع الرسمي لليفربول:"لعبنا معا لسنوات، نعرف بعضنا البعض جيدا. نحن أصدقاء أو عائلة واحدة. ربما أحيانا عليك أن تكون صريحا مع زميلك وتقول شيئا ربما لا يعجبه".

ثم استدرك لاعب الوسط البالغ عمره 29 عاما "لكن ذلك يساعدنا لنكون فريقا أفضل لأننا نتوقع من بعضنا البعض أن نقدم 100% في الملعب. نحن، كفريق، علينا أن نضمن ذلك".

واستمر فينالدوم "فقط نتعامل بصراحة ونحاول مساعدة بعضنا البعض لنقدم أفضل ما لدينا. مدربنا يمنحنا الثقة اللازمة حين نحتاجها بشكل كبير في بعض الأوقات".

ويقدم ليفربول موسما استثنائيا يتربع فيه على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويصنف كثيرون فريق ليفربول الأقوى في العالم حاليا وفي العام الماضي توج النادي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويستضيف رفاق فينالدوم فريق وست هام يونايتد يوم الإثنين في الجولة 27 من الدوري.

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