بسبب الشبه أو مجرد امتلاك قميص.. كريسبو وكانو وسولاري يتواجدون في الدرجة الثانية

أصبح تلقيب اللاعبين المصريين بأسماء النجوم العالميين شائعا. أبرزهم تريزيجيه نجم منتخب مصر، وفي الدوري الممتاز تجد مارسيلو وميسي ودي ماريا.

في دوري الدرجة الثانية المصري يوجد أيضا مجموعة أخرى من الألقاب العالمية، من كريسبو إلى كانو مرورا بـكانو وميلا. اختلفت القصص والنهاية حصولهم على ألقاب نجوم عالميين.

FilGoal.com تواصل مع لاعبي الدرجة الثانية أصحاب ألقاب النجوم العالمية، لمعرفة سبب إطلاق تلك الأسامي عليهم.

إسلام كانو

إسلام كانو لاعب بتروجت. قال لـFilGoal.com: "سُميت بـ كانو في عمر 6 سنوات بعد رؤية أحد الاشخاص لي، وقال لي أنت تشبه نوانكو كانو".

وأضاف "ارتبط الاسم بي عندما بدأت ممارسة كرة القدم مع النصر، ثم ألماظة ثم كوكاكولا، ثم الاتحاد السكندري ثم عودة لكوكاكولا ثم الانتقال لبتروجت".

فيليكس

في بتروجت يوجد أيضا محمود محجوب "فيليكس"، والذي قال "تم إطلاق اسم فيلكس علي عن طريق أحد أصدقائي في سن صغير، نظرا للشبه بيني وبين لاعب الأهلي السابق فيلكس".

وأتم "بدأت في وادي دجلة واستمررت لمدة عشرة سنوات، ثم انتقلت لبتروجت في يناير وسجلت هدفين أمام النصر".

روجيه ميلا حارس مرمى

ورغم كونه حارس مرمى، لكن محمد علي حارس نادي كوكاكولا يلقب بـ"ميلا".

ميلا يقول لـFilGoal.com: "كنت أشبه روجيه ميلا النجم الكاميروني، وفي عمر 6 سنوات كنت مهاجما في البداية، فتم إطلاق اسم ميلا علي، وارتبط بي في مركز شباب شبرا، لكنني كنت عاشق لحراسة المرمي، فتحولت لحارس مرمى".

صاحب الـ37 عاما أتم "بدأت مع النيل للأدوية ثم طلائع الجيش، ثم مع الأهلي في موسم 1998/1999 في الناشئين. كنت زميل الراحل أحمد إكرامي، وأحمد عماد، وشريف إكرامي، واستمررت لموسم وحيد مع الأهلي ثم عدت لطلائع الجيش وصعدت معهم دوري ممتاز ثم انتقلت لسوهاج والألومنيوم وإيسكو وكوكاكولا لمدة 4 سنوات".

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سانتياجو سولاري

سانتياجو سولاري نجم ريال مدريد الأرجنتيني أيضا يتواجد اسمه في الدرجة الثانية المصرية. إسلام سولاري يلعب في نادي البنك الأهلي.

ويقول سولاري لـFilGoal.com: "إطلاق اسم سولاري جاء بسبب مشاركتي مع أصدقائي في عمر 14 عام".

وأضاف "وقتها كان سولاري يلعب لريال مدريد. في يوم من الأيام سجل هدفا مع ريال مدريد، وفي اليوم التالي سجلت أنا هدفا شبيها لهدفه بشدة، فقال لي أحد أصدقائي هدف سولاري، ومن هنا جاءت التسمية".

وأتم "شاركت في الدوري الممتاز مع الجونة، وانضممت لمنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي مواليد 1993، وشاركت لموسمين مع المنصورة أيضا من قبل".

أجوجو

جونيور أجوجو النجم الراحل كان لاعبا لمنتخب غانا في أمم إفريقيا 2008 ولاعبا لنادي الزمالك بعدها. والآن في نادي المريخ يوجد محمود إبراهيم "أجوجو"، وقصته تشبه قصة سولاري.

أجوجو يقول لـFilGoal.com: "كنت ناشئا في فريق دكرنس، وكان أجوجو لاعب غانا قد أحرز هدفا مع غانا برأسية في بطولة الأمم الإفريقية 2008".

وأضاف "في اليوم التالي، أحرزت هدفا مع دكرنس، فقال أحد أصدقائي أنه يشبه هدف أجوجو، فتم تسميتي بأجوجو".

وأتم "سجلت هذا الموسم في بداية الدوري أمام الزرقا، وهدفي الفوز علي القناة وكوكاكولا مؤخرا".

جيلبيرتو

جيلبيرتو نجم الأهلي السابق أيضا يوجد من اشتهر باسمه. أحمد كمال "جيلبيرتو" ظهير أيسر الإعلاميين.

جيلبيرتو الإعلاميين يقول لـFilGoal.com: "والد صديقي هو من أطلق لقب جيلبرتو علي عام 2005 بسبب التشابه بيننا في الشكل وأسلوب اللعب، وكنت أشارك كظهير أيسر وقتها، وأرفع الجوارب فوق ركبتي مثل جيلبرتو".

وأتبع "بدأت كرة القدم في نادي الترسانة، ثم انتقلت إلى مركز شباب إمبابة، ثم إلى الإعلاميين مقابل 10 ألاف جنيه".

وأتم "تعرضت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال ودية مع النادي الاهلي في بداية هذا الموسم".

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شعبية كريسبو

قصة من نوع آخر توجد في الترسانة. محمد مجدي لا يشبه كريسبو ولا يلعب بطريقته ولم يسجل هدفا على طريقته، ومع ذلك يملك اسم النجم الأرجنتيني الشهير.

كريسبو يحكي لـFilGoal.com: "كنت في مركز شباب حدائق القبة، ولا أحد يعرفني ولكنني كنت أرتدي قميص كريسبو. نادى علي أحد الأشخاص (تعالى يا كريسبو)، وأثناء مشاركتي معهم الجميع نادوني بـ كريسبو".

وواصل "حين بدأت مسيرتي في السكة الحديد، استمر معي الاسم وشاركت مع أندية الشمس وكفر الشيخ، ثم انتقلت إلى الإسماعيلي، ومنه إلى طنطا ومنتخب السويس، ثم سيراميكا كليوباترا والآن مع الترسانة. سجلت ثلاثة أهداف هذا الموسم لكنني مصاب منذ شهر".

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شعبية كريسبو بداية الألفية كانت كبيرة في مصر بفضل تألقه رفقة ميلان وإنتر. لذلك فلا عجب أن تجد لاعبين في الدرجة الثانية المصرية باسم المهاجم الأرجنتيني.

محمد إبراهيم "كريسبو" لاعب الأوليمبي يلقب أيضا بـ"كريسبو".

ويقول كريسبو الأوليمبي لـFilGoal.com: "كنت أملك أكثر من قميص لكريسبو وقت تألقه أوروبيا، فوجدت الجميع يلقبني بـ كريسبو".

صاحب الـ27 عاما أضاف "بدأت في دوري مراكز الشباب بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، ثم كانت بدايتي الحقيقية مع دقادوس في الدرجة الرابعة، ثم انتقلت لميت غمر في الدرجة الثالثة وكنت هداف الفريق، ثم إلى صيد المحلة، وأحرزت معهم 11 هدفا. بعدها وقعت للجونة، لكنني فسخت تعاقدي وانتقلت إلى النجوم، وصعدت معهم إلى الدوري الممتاز".

وأتم "هناك شاركت في الممتاز 6 أشهر، ثم انتقلت إلى الأولمبي في يناير 2019، وحاليا سجلت ثلاثة أهداف".

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