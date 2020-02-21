رونالدو: مبابي هو الحاضر والمستقبل

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 15:27

كتب : FilGoal

مبابي - رونالدو

أشاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان متوقعا أن يكون الأخير أفضل لاعب كرة قدم في العالم خلال السنوات المقبلة.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وقال قائد البرتغال في فيديو ترويجي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية:"مبابي هو المستقبل وهو الحاضر".

وواصل رونالدو (35 عاما) "لاعب رائع، سريع جدا، هو المستقبل".

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ومبابي حاليا ضمن صفوة لاعبي كرة القدم في العالم، كان سابعا في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2018 وتقدم ليصبح الرابع في 2018.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018 الذي توج به مع منتخب فرنسا.

وكان أفضل لاعب فرنسي في العامين الماضيين.

ويواصل اللاعب البالغ عمره 21 عاما التألق مع ناديه باريس سان جيرمان وسجل في الموسم الحالي 24 هدفا وأرسل 16 هدفا في 29 مباراة.

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