أجيري بعد فقدان النصيري وبرايثوايت: لقد خدعونا.. سنقاتل مثل الحيوانات

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 15:17

كتب : FilGoal

مارتن برايثوايت

أبدى خافير أجيري مدرب ليجانيس استياءه من فقدان مارتن برايثوايت بعدما رحل عن فريقه يوسف النصيري في يناير الماضي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع فعل شيء سوى القتال للنهاية لتفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وانتقل المغربي النصيري إلى إشبيلية، ومنذ أيام رحل برايثوايت إلى برشلونة ليفقد ليجانيس لاعبين مهمين في وقت حرج من الموسم.

ويحل ليجانيس ضيفا على سيلتا فيجو يوم السبت في الجولة 25 من الدوري ويحتل الفريق المركز 19 ورصيده 19 نقطة.

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وقال المكسيكي مدرب مصر السابق في تصريحات صحفية:"لم يحدث لي من قبل أن فقدت لاعبا في يوم، لا يمكنكم تخيل الأمر".

وواصل "أعتقد أنهم خدعونا. لا أعلم ماذا أفعل، لم يعد لدي أرانب في القبعة. سنقاتل مثل الحيوانات".

ويصارع ليجانيس من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني ومواجهته ضد سيلتا فيجو هامة جدا نظرا لأن الأخير ضمن الفرق التي تحاول الاستمرار في البطولة أيضا.

وقاد أجيري (61 عاما) ليجانيس في 16 مباراة حتى الآن وفاز في 6 وخسر 5.

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