مدرب لايبزيج: فيرنر قد يواجه صعوبات إذا انتقل لـ ليفربول

حذر جوليان ناجلزمان مدرب لايبزيج لاعبه تيمو فيرنر من الانتقال إلى ليفربول، مشيرا إلى أن المهاجم قد يجد صعوبة في التأقلم مع النادي الإنجليزي.

تيمو فيرنر النادي : لايبزج ليفربول

وقال ناجلزمان في حواره مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية:"اللعب في ليفربول قد يكون صعبا على فيرنر، أكثر من لايبزيج".

وواصل "لن يحظى بالمكانة التي حصل عليها هنا خلال سنواته الأولى، أقول له ذلك أيضا".

وأتم "يرى الأولاد كيف تطورنا وحجم طموحنا. لا نترك من يساعدنا".

وقالت تقارير إن ليفربول مهتم بالتعاقد مع فيرنر (23 عاما) في الصيف المقبل.

الأمر الذي علق عليها لاعب ألمانيا. (التفاصيل)

ويقدم فيرنر أداء رائعا مع لايبزيج بتسجيل 26 هدفا وإرسال 10 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة شارك بها في الموسم الحالي.

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