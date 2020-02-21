ستيرلينج يرد على تقارير انتقاله لـ ريال مدريد

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 13:44

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

شدد الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي على سعادته بالوجود في صفوف الفريق ردا على تقارير قالت إنه قريب من العملاق الإسباني ريال مدريد.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد

وقال ستيرلينج (25 عاما) في حواره مع صحيفة آس الإسبانية:"إنه أحد هذه الأشياء (يقصد شائعات أو أخبار لا صحة لها)، أنا الآن في سيتي وسعيد بذلك. ريال مدريدة فريق رائع، حين ترى القميص الأبيض تدرك حجم النادي. في الوقت ذاته، لدي عقد مع سيتي وعلي احترامه".

وواصل اللاعب الأسبق لليفربول ردا على تكرار السؤال "كيف أجيب؟ هل نحن في بث مباشر أن نلتقط صورا فقط؟ لا أحد يعلم المستقبل. أتقبل التحديات لكني الآن في تحد مع سيتي".

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وكتبت تقارير أن سيتي معرض لفقدان لاعبين مهمين بعد حرمانه من المشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسمين المقبلين.

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الفريق الإنجليزي بسبب خرق الأخير لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويلعب ستيرلينج في سيتي منذ 2015 وتوج مع الفريق بسبعة ألقاب.

ويمتد عقد ستيرلينج مع سيتي إلى 2023.

وشارك لاعب منتخب إنجلترا في 35 مباراة بالموسم الحالي مع ناديه وسجل 20 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

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