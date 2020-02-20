كاشفا عن كلماته للاعبي الزمالك قبل السوبر.. سعد محمد: أنا أسعد شخص في الدنيا

الخميس، 20 فبراير 2020 - 22:50

كتب : FilGoal

سعد محمد - ناشئ الزمالك

كشف سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان، عن حديثه مع لاعبي الفريق قبل مواجهة السوبر المصري التي فاز بها الفريق على الأهلي بركلات الترجيح.

وقال محمد لقناة أبو ظبي الرياضية: "مُنحت الفرصة للحديث مع اللاعبين يوم الخميس، وقلت لهم إنني سافرت 3 ساعات ونصف بعد جرعة علاج كيماوي كانت ثقيلة علي".

وأردف "قلت لهم، اربحوا هذا السوبر لأجلي".

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وشدد "أنا الآن أسعد شخص في الدنيا".

حسم الزمالك لقب كأس السوبر المصري، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3.

الزمالك حسم الفوز عن طريق بطله محمد أبو جبل الذي تصدى لركلتين من محمد هاني، وأليو بادجي، فيما لم يهدر للزمالك سوى أشرف بنشرقي أمام محمد الشناوي.

الزمالك حصد كأس السوبر للمرة الرابعة، والمرة الثانية على حساب الأهلي عموما، والمفارقة أن المرتين كانا على نفس الملعب والمرمى، بعد أن فعلها الزمالك من قبل في 2017.

الزمالك توج ببطولتين هذا الأسبوع، بعد أن أضاف السوبر المحلي للسوبر الإفريقي الذي حصده قبل أسبوع ضد الترجي التونسي في الدوحة.

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